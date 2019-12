Leicht rote Zahlen

Auch in Aarwangen wehren sich Einwohner gegen die Einführung des neuen 5G-Standards bei Mobilfunkanlagen. An der Gemeindeversammlung riefen sie nun im Traktandum Verschiedenes den Gemeinderat auf, sich im Namen der Bevölkerung ebenfalls zu wehren, wie Gemeindeschreiberin Gerda Graber auf Anfrage Auskunft gab. Gemeindepräsident Kurt Bläuenstein wies auf die Zuständigkeit hin, die nicht bei der Gemeinde liege. Zudem sei es für den Rat schwer feststellbar, wie die Mehrheit der Bevölkerung in dieser Frage denke.