Sie will ihr Dorf besser kennen lernen 

Stefanie Arm gehört nicht zu denen, die den «Linksmähder» sozusagen im Blut haben. Sie ist jedoch auch in Madiswil aufgewachsen. Sie ist deshalb diesmal dem Aufruf gefolgt, sich als Schauspielerin zu bewerben.

Die Sage vom Linksmähder hebe ihr Dorf von andern ab, ist Stefanie Arm überzeugt. «In vielem, was dort über die Madiswilerinnen und Madiswiler gesagt wird, steckt auch heute noch ein Kern Wahrheit.»

Stefanie Arm hat Jahrgang 1996 und ist ausgebildete Fachfrau Betreuung Kinder. Gegenwärtig steckt sie im Studium zur Pflegefachfrau HF in Bern. Sie ist deshalb froh, dass ihre Rolle, die Magd Katharina vom Schloss Aarwangen, nicht allzu gross ist. In der Musikgesellschaft Madiswil spielt sie Saxofon. Die Mitgliedschaft in einem der vier Vereine der Spielgemeinde Madiswil ist Voraussetzung dafür, beim «Linksmähder» mitspielen zu können. Daneben klettert und wandert Stefanie Arm gern und spielt Schwyzerörgeli.