Modeboutique ausgeräumt

In der Bucher Mode in Langenthal sah es am Montagmorgen nicht nach einem Kleidergeschäft aus. Stattdessen leere Regale und Kleiderständer. Was einzig zu sehen war, waren Kleiderbügel am Boden.

In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in die Boutique an der Marktgasse eingedrungen. Eine Mitarbeiterin betrat am frühen Montagmorgen das Kleidergeschäft und bemerkte das abgebrochene Zylinderschloss beim Eingang. Weiter wurden die Türen zu den Verkaufsräumen mit brachialer Gewalt geöffnet.