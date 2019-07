Nach dem Wakker-Fest ist noch nicht Schluss

Die Vorbereitungen für die Organisatoren waren intensiv, doch dann ging es plötzlich schnell, und die Verleihung des Wakkerpreises war im Nu vorüber. Nun zeugt noch eine Bronzetafel am Choufhüsi vom diesjährigen Preisträger Langenthal. Yvonne Wüthrich, Co-Präsidentin des OK, zeigt sich zufrieden. Alles habe wie geplant funktioniert. «Besonders Freude hatte ich an den Führungen.» Fast 400 Interessierte waren auf den thematischen Rundgängen des Stadtbauamts unterwegs. Die meisten meldeten sich im Voraus an, viele Auswärtige stiessen spontan dazu.