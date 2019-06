Nach Schussverletzungen: Frau verstorben

In Untersuchungshaft

Der Mann befinde sich inzwischen in Untersuchungshaft, schreibt die Polizei in einem Communiqué. Er war schon am Tag der Tat von der Polizei zur Einvernahme auf die Wache gebracht worden und war im Besitz nicht nur einer einzigen Waffe, wie sich alsbald herausstellte. Ob sich die «zahlreichen Schusswaffen» legalerweise in seinem Besitz befanden, sei Bestandteil der laufenden Ermittlungen, sagt Polizeisprecher Dino Dal Farra. Ebenso die Frage, ob tatsächlich die Schussverletzungen die Ursache bildeten für den Tod der Frau.

Tathergang weiterhin unklar

Zur Klärung der genauen Todesursache bei der Frau wurden am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern Untersuchungen aufgenommen. «Gemäss den bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass er mit einer Faustfeuerwaffe mehrere Schüsse auf die Frau abgegeben und sie schwer verletzt hatte», steht dazu im Communique. Was genau sich ereignet hat an jenem Samstagmittag an der Grabenstrasse, sei aber nach wie vor nicht geklärt.

Ein Nachbar hat den Mann gegenüber den Medien als aufbrausend beschrieben. Zwischen den beiden über Siebzigjährigen sei es in den letzten Monaten immer wieder laut geworden. Wobei beim Mann offenbar eine Krankheit zu wiederholten Ausrastern geführt habe. Die Polizei will solche Schilderungen nicht bestätigen. Der Schussabgabe sei ein Streit vorausgegangen, informierte sie am Tag nach dem Vorfall. Und sie verweist weiterhin auf die laufenden Ermittlungen.

