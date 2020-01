Nächstes Mal wieder in der Kirche

Speziell gestaltete sich das Neujahrskonzert der Musikgesellschaft Herzogenbuchsee: Nach dem verheerenden Brand in der Kirche vom Weihnachtstag musste der Anlass kurzfristig in die Sporthalle verlegt werden. Im Laufe des Programms wandten sich Gemeindepräsident Markus Loosli und Kirchgemeindepräsident Christoph Tanner mit Dankesworten an das zahlreich erschienene Publikum.