Neuer Fischpass beim Wasserkraftwerk

Wegen Anpassungen im Gewässerschutzgesetz baut der Energiekonzern BKW beim Aare-Kraftwerk in einen neuen Fischpass. Er wird zwei Zugänge mit unterschiedlich starker Strömung aufweisen.

Für Fische, die zum Aufstieg eine stärkere Strömung brauchen, also etwa Lachse oder Forellen, wird ein Zugang nahe der Turbinenausläufe entstehen, wie die BKW am Donnerstag mitteilte. Für Fische, die gemächlicher aufsteigen, etwa Barben, befindet sich der Einstieg in den Fischpass etwas weiter weg vom Turbinenauslauf.