Ohne Geige die erste Geige gespielt

Peter Heiniger legt Wert auf Beständiges. Als er am frühen Morgen zum Gespräch erscheint, kommt er mit dem Fahrrad. «Es ist seit 20 Jahren das gleiche», hält er fest. Damit hat ihm sein Lieblings-Sportgerät allerdings nicht einmal die Hälfte seines Schuldienstes in Huttwil auf dem Arbeitsweg gedient. Ganze 45 Jahre werden dabei zusammengekommen sein, wenn er mit den Sommerferien in den Ruhestand tritt.