Ohne Steuererhöhung geht es bald nicht mehr 

Knapp 120’000 Franken, das fehlt der Gemeinde Inkwil im Gesamthaushalt für 2020. Teuer sei nächstes Jahr etwa der Bereich Bildung, sagt Gemeinderat Stefan Probst, verantwortlich für das Ressort Finanzen. Er informiert die rund 30 Anwesenden an der Gemeindeversammlung über das Budget. Mehr Kinder und der Bau des neuen Schulhauses in Heimenhausen führten zu höheren Kosten, so Probst.