Pfarrer gewählt - und schon wieder auf der Suche

Die 41 anwesenden Stimmberechtigten fällten den Entscheid einstimmig: Achim Wollmershäuser, seit Januar 2018 Verweser in der Reformierten Kirchgemeinde Melchnau, soll definitiv Pfarrer sein im Dorf. Wollmershäuser habe sich in der Kirchgemeinde bestens eingelebt, alle seien rundum zufrieden mit dessen bisheriger Arbeit, sagt Präsidentin Chantal Lanz. Heute noch in Lengnau wohnhaft, wird der neue Pfarrer in absehbarer Zeit nun ins Pfarrhaus nach Melchnau ziehen.