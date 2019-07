Radikal, aber interessiert an der Tradition

Heinrich Grunholzer, Direktor des Lehrerseminars in Hofwil, habe die erste schriftliche Niederschrift der Linksmähdersage veranlasst: So steht es in der Dorfchronik von Madiswil. Ein Blick auf diese Persönlichkeit lohnt sich. Er stammte aus Trogen im Kanton Appenzell, wo er 1819 geboren wurde. Sein Vater war Lehrer, Wirt und Landschreiber.