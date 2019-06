Mehr als tausend Besucher drängten sich am Sonntag durch Wangen an der Aare, um am ersten Strassenspektakel die 23 Artisten aus nah und fern zu bestaunen. Dank dem guten Wetter waren viele auch mit einem Getränk in der Hand unterwegs – in Pet oder Glas. Mehrweggeschirr gab es dieses Wochenende im Städtli keines. Obschon der Kanton Bern den Organisatoren von Grossanlässen neu vorschreibt, ein solches Mehrwegkonzept umzusetzen.