Schnelle junge Pontoniere 

Die regionalen Pontoniersportvereine hatten am Wochenende gleich mehrfachen Grund zur Freude. Sowohl das Einzelwettfahren der Aktiven als auch die Schweizer Meisterschaft der Jungpontoniere fanden in Wynau statt. Und an beiden Orten schwangen Sportler und Sportlerinnen aus Wynau und Aarwangen mit obenaus.