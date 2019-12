Sie sorgen für den Jö-Effekt

Das Verslein, das sie Landvogt Niklaus Willading zur Begrüssung aufsagen, geht Serina und Neira Bärtschi am Küchentisch am Sunnebode in Leimiswil bereits flink über die Lippen. Nun freuen sich die beiden auf die tollen alten Kleider, die sie tragen dürfen, wenn der «Linksmähder» vor Publikum gespielt wird. Sie verkleide sich gerne, sagt Serina, die Jüngere. Auch die besonderen Frisuren, die sie tragen werden, hat die Theatercoiffeuse auf ihren Köpfen bereits geübt.