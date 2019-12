Stärnewiehnacht: Das Konzept bewährt sich endlich

Vom 13. bis zum 15. Dezember ist es im Stadtzentrum von Langenthal wieder so weit: Die Stärnewiehnacht steht an. Präsident Peter Frei, sein Vize André Michel und Sekretärin Marianne Steiner von der Stadtvereinigung Langenthal (SVL) freuen sich: So begrüssen heuer 85 Aussteller, 10 mehr als vor einem Jahr.