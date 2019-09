Überall kämpfen Freiwillige gegen den Müll

In Langenthal wurde der nationale Clean-Up-Day heuer zum parteiübergreifenden Anlass: Gemeinsam haben Grüne, Grünliberale und SP am Samstag zur «Stadtputzete» eingeladen. Wie die Organisatoren mitteilen, sind rund 30 Personen ihrem Aufruf gefolgt. Wobei es doch jedes Jahr überraschend sei, was im Gebüsch, am Strassenrand, im Wald und im Bach alles zum Vorschein komme, heisst es in der Mitteilung. «Zu den grossen Überraschungen der diesjährigen Aktion gehören ein Trottinett und ein Sonnenschirm.»