Velofahrerin von Mähdrescher erfasst

Am Donnerstag um 11.50 Uhr wurde der Kantonspolizei ein Unfall in Attiswil gemeldet. Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhren eine Frau und ein Mann hintereinander auf Velos auf der Bachstrasse in Richtung Dorfzentrum Attiswil, als zeitgleich ein Mähdrescher in die gleiche Fahrtrichtung unterwegs war.