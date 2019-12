Volg-Filiale überfallen: Vom bewaffneten Täter fehlt jede Spur

Ein maskierter Mann betritt den Laden, bedroht eine Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und fordert Geld aus der Kasse: Diese Szene ereignet sich am Dienstagabend in der Volg-Filiale an der Schulhausstrasse in Wynau. Nachdem die Angestellte das Geld herausrückt, flüchtet der Räuber mit der Beute – bislang fehlt jede Spur vom Flüchtenden, wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung festhält.