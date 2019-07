Vom muffigen Keller in die gute Stube

Es war kein Zustand mehr bei der Pfadi Siwa: Nachdem ihnen die Lokalität auf dem Gugelmann-Areal gekündigt wurde, waren die Nachfolger von Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell in Roggwil, Wynau und Aarwangen zwar froh, dass ihnen die Gemeinde Roggwil in der Zivilschutzanlage beim Gemeindehaus Räume zur Verfügung stellte. Doch ein Keller und Pfadi, das passe nicht zusammen, sagt Abteilungsleiter Marcel Bucher alias Findus. «Pfadfinder wollen an die frische Luft.»

Der Keller taugte deshalb vor allem als Materiallager, und auch das nur bedingt. Der Kellergeruch sei aus dem Eingelagerten nicht zu vertreiben gewesen, sind sich Findus und Rigolo einig. Hinter dem zweiten Namen steckt Stefan Reist. Dieser vertritt die Abteilung Siwa im Stiftungsrat der Stiftung Taunerhaus Roggwil. Mit dieser zeichnet sich bereits seit einiger Zeit eine Verbesserung der Zustände ab.

In die Pläne einbezogen

Kurt Schär und Liselotte Gasser Schär, die das Taunerhaus am Schmittenweg in Roggwil gekauft und vor dem Zerfall bewahrt haben, hielten in der Stiftungsurkunde nämlich ausdrücklich fest, dass das Haus unter anderem den Pfadfindern dienen soll. Zusammen mit dem Kiwanis Club Langenthal entstand hinter dem Haus letztes Jahr bereits ein neues Materialhaus, in dem es nicht mehr müffelt.

Nun hat sie die nächste Etappe begonnen. Küchen und Stubenwerk werden saniert, neben dem Materialhaus entstehen eine Spielwiese und eine Arena. Im Haus hiess das bis jetzt vor allem, dass die Einbauten der letzten Bewohner entfernt und die darunterliegenden älteren Bauteile freigelegt wurden. Wo sie mithelfen konnten, legten die Pfadi kräftig Hand an und werden es auch künftig tun, bis es für sie am 19. Oktober heisst: raus aus dem muffigen Keller und hinein in die gute Stube.

Gegenwärtig erhält das Räucherhaus neue Fenster nach historischen Vorbildern.

Im Moment allerdings sind vor allem Bauhandwerker an der Arbeit, die sich mit der historischen Bausubstanz auskennen. Kurt Schär wohnt in Roggwil, war der Gründer der Huttwiler Biketec und ist Verwaltungsratspräsident der Langenthaler Brau AG. Nun führt er durchs Haus und weist darauf hin, was alles zum Vorschein gekommen ist. Der Trittofen war nicht mehr zu retten. Er wurde durch einen aus dem Depot der Denkmalpflege ersetzt.

In Fragmenten vorhanden sind alte Täferungen in weisser und taubenblauer Farbe. Daneben Schiebwände aus Holz und Täferungen mit Deckleisten. Sie gilt es nun, zusammen mit ergänzenden neuen Teilen, zu einem harmonischen Ganzen zu vereinen. Zudem werden die Fenster durch neue nach historischen Vorbildern ersetzt.

Weniger hohe Ansprüche

Die Nutzung durch die Pfadfinder biete den Vorteil, dass die Sanierung nicht modernen Wohnansprüchen genügen müsse, erklärt Kurt Schär. Das heisst vor allem, dass keine zusätzlichen Isolationsschichten angebracht werden müssen, die entweder aussen oder innen die historische Substanz verdecken. Schon stehen grosse Steinblöcke bereit, mit denen das Terrain hinter dem Haus eingeebnet und eine Arena gebaut werden können. Für die Finanzierung hat die Pfadi neue Wege gesucht und ein Crowdfunding durchgeführt. Genau 88 672 Franken sind so bisher zusammengekommen. Das sei ein grosser Betrag auf dem Weg zu den benötigten 150 000 Franken, erklärt Stefan Reist. Weitere Beiträge leisten die Pfadi selbst, die Stiftung Taunerhaus, der Lotteriefonds des Kantons Bern sowie die Ernst-Göhner-Stiftung und via Pfadfinder Schweiz die Spross-Stiftung.

Bereits seit einiger Zeit in Betrieb sind die ehemaligen Rauchküchen, mit denen in Kammern im Obergeschoss Fleisch ohne chemische Zutaten geräucht werden kann. 300 Speckseiten oder 2000 Paar Würste können dort aufs Mal veredelt werden. Auch Brot wird gebacken. Die Backtage haben sich zu einem Dorftreffpunkt gemausert, an dem man sich begegnet und austauscht, wie Kurt Schär festhält. «Der Begriff Dorfen erhält mit diesem seine ursprüngliche Bedeutung zurück.»

Hochstud wird wieder sichtbar

Klar ist auch bereits, was mit dem Ökonomieteil des Bauernhauses geschieht: Er soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden, in dem jedoch die ursprüngliche Tragkonstruktion des Daches, der Hochstud, wieder eingebaut und sichtbar gemacht wird. Auch das geschieht in enger Absprache mit der Denkmalpflege. Diese Arbeiten werden jedoch eine finanzielle Herausforderung, rechnet die Stiftung doch mit Kosten von rund einer Million Franken. Wie es gelingt, diese zusammenzutreiben, wird weitgehend den weiteren Zeitplan bestimmen.

Profitieren von diesem weiteren Schritt wird auch die Pfadi. «Wir werden dort grössere Aktivitäten, zum Beispiel unsere Hauptversammlung, abhalten können», erklärt Stefan Reist. Kurt Schär geht jedoch davon aus, dass das Taunerhaus dann vor allem den dritten Stiftungszweck noch besser erfüllen kann: eine Bereicherung des Vereins- und Kulturlebens von Roggwil zu sein. Bereits jetzt kann dafür neben den Stuben und Küchen auch ein Gewölbekeller benützt werden.

Die Outdoor-Spezialisten

Die Pfadfinderabteilung Siwa wurde 1943 gegründet. Durch die unbefriedigenden Raumverhältnisse hätten die Mitgliederzahlen in den letzten Jahren etwas gelitten, halten die Verantwortlichen fest. Dank der neuen Möglichkeiten im Räucherhaus sei jedoch eine Wende zum Positiven spürbar. Um der gestiegenen Nachfrage gerecht werden zu können, werde zusätzlich auf den nachhaltigen Ausbau des Leiterteams Wert gelegt, erklärt Marcel Bucher, der diesem als Abteilungsleiter vorsteht. Man will dem Motto nachleben, das auf der Siwa-Website steht: «Outdoor macht uns keiner was vor.»

