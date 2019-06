Vom Nahen Osten nach Langenthal

Spricht man vom Nahostkonflikt, von Israel und Palästina, schneidet man immer ein schwieriges Thema an. Seit mehr als 70 Jahren prägt er die Region, viel Blut und Tränen wurden vergossen, und eine Lösung scheint es schlicht nicht zu geben. Was in den Berichterstattungen über Angriffe und militärische Vorgehen oft untergeht: die Menschlichkeit der Betroffenen.