Von David und Goliath

Sie ist sehr gut besucht, die Bundesfeier in Herzogenbuchsee. Was in diesem Jahr mit Sicherheit nicht nur am tollen Wetter liegt, sondern auch am Festredner. Die Kulturkommission Herzogenbuchsee hat nämlich das scheinbar Unmögliche möglich gemacht und den amtierenden Bundespräsidenten Ueli Maurer gewinnen können. Dieser gibt sich – wie im Vorfeld bereits angekündigt – volksnah und schreitet um Punkt halb neun leichten Fusses aus der mittleren Bankreihe in Richtung Rednerpult. So eine Bundesfeier sei eine gute Möglichkeit, Gemeinden zu besuchen, welche er noch nicht gut kenne, sagt Maurer.