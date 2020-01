Von den Kollegen aus dem Turnverein angestiftet

Für Nick Zulliger gibt es verschiedene Gründe, bei der diesjährigen Linksmähder-Aufführung mitzumachen. Einerseits spielt er gerne Theater, wie er im Programmheft schreibt. Dann ist der Sagenstoff in seiner Familie gegenwärtig ein Dauerthema: Mutter und Vater treten ebenfalls auf, die Mutter ist zudem Regieassistentin, der Vater stellt im Organisationskomitee die Verbindung zu den Schauspielern her. Alle in den Schatten stellt jedoch Schwester Jana, die das Vreneli spielt, die weibliche Hauptrolle.