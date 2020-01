Von der Spar- und Leihkasse bleibt nur noch ein Automat

«Die Bargeldbezüge an den Schaltern unserer Geschäftsstellen sind stark rückläufig», sagt Stefan Wälchli, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Clientis-Bank Oberaargau. Seit 2013 hätten sie um ein Viertel abgenommen. Das sei insbesondere an den drei kleinsten Standorten in Aarwangen, Melchnau und Rohrbach der Fall, die nur von je einer Mitarbeiterin geführt würden. Dort halte der Schalterdienst die Mitarbeitenden zu stark davon ab, die Kunden ihres Portefeuilles so beraten zu können, wie es heute zunehmend verlangt werde.