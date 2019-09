Wer zahlt die Todesbestätigung?

Das Verdikt des Bundesgerichts ist deutlich: Die Vorinstanz, in diesem Fall das Verwaltungsgericht des Kantons Bern, sei willkürlich, hält es in seinem Urteil von Ende August fest. Und legt dem Kanton damit eine doch saftige Rechnung von mehr als 3000 Franken vor. Dabei ging es um den an sich nur kleinen Betrag von 152.65 Franken, um den sich der Kanton und ein Arzt bis vor Bundesgericht stritten.