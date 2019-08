Wildwest in Wangen

Schüsse, Schreie und Sirenen: Beim Restaurant Rendez-vous in Wangen an der Aare ging es am 29. September letzten Jahres zu und her wie am Set für einen Western. Um die Mittagszeit herum stritten sich vor dem Lokal zwei Männer mit anderen Leuten. Auf einmal zückte einer der beiden eine Faustfeuerwaffe und drückte mehrmals ab. Splitter verletzten eine Frau und einen Mann. Sie wurde zur Untersuchung ins Spital gebracht, ihn versorgte ein Ambulanzteam vor Ort.