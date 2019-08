Wo Generationen ein- und ausgingen

Das Haus am Greppenweg 4 in Langenthal ist uralt: Es sei heute das älteste Haus in Langenthal, das letzte intakte Hochstudhaus, wobei das Baugerüst aus dem Jahr 1687 stamme. Dies steht auf einer Tafel, die der Lions Club Langenthal anbringen liess.

Die kantonale Denkmalpflege ist in ihrem Bauinventar etwas vorsichtiger. Die Jahrzahl findet man am Eingang zu einem hübschen kleinen Gewölbekeller. Doch dass auch die Konstruktion darüber aus dieser Zeit stammt, ist damit nicht gesichert. Die Denkmalpflege schreibt deshalb von einem Kern, der wohl ins Jahr 1687 datiere.