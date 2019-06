«Zeigen, was wir tun in Bannwil»

Viel zu diskutieren gab es nicht an der Bannwiler Gemeindeversammlung. Lediglich die Rechnung galt es zu genehmigen. Und sie war mit einem unerwartet guten Ergebnis bei den 30 anwesenden Stimmberechtigten (von total 487) erwartungsgemäss unbestritten.

Mit einem Plus von gut 74000 Franken im Gesamthaushalt schliesst die Rechnung fast 412000 Franken besser ab als budgetiert. Wobei die Besserstellung primär auf Mehreinnahmen bei den Einkommenssteuern sowie den Gewinnsteuern juristischer Personen zurückzuführen ist: Total resultieren bei den Steuern fast 358000 Franken mehr als erwartet. Auch die Wasserversorgung und die Abwasserversorgung schliessen wider Erwarten im Plus ab. Geringer ausgefallen als budgetiert ist der Gewinn indes bei der Abfallentsorgung.

Extra geschult

Der Gemeinderat habe die traktandenarme Versammlung dazu genutzt, den Stimmberechtigten kurz Einblick zu geben in die Tätigkeitsfelder der verschiedenen Ressorts, sagt Präsident Karl Friedli auf Anfrage. Wobei die in dieser Konstitution erst seit Anfang Jahr zusammengesetzte Exekutive den Anwesenden auch in Sachen Versammlungsregeln ein paar Anweisungen erteilt habe.

Der Gemeinderat, so Friedli, habe sich im Vorfeld dafür extra schulen lassen. «Wir wollen die Leute ja an die Gemeindeversammlungen holen und dem Volk als Gemeinderat möglichst nah sein», erklärt er die Massnahme. Diese sei bei den Anwesenden denn auch gut angekommen. Die Rückmeldungen an der Gemeindeversammlung selber seien jedenfalls durchwegs positiv ausgefallen.

(Langenthaler Tagblatt)