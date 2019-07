Zwei Betriebe erhalten Preis für soziales Engagement

Für langzeitarbeitslose Personen ist es schwierig bis unmöglich, wieder eine Stelle auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Doch es gibt Unternehmen, die diesen Leuten unter die Arme greifen. Eines davon ist die Seilerei Kuert + Co. AG aus Langenthal. Sie vergibt in der Fertigung ihrer Produkte einzelne, personalintensive Arbeitsschritte an den Verein Maxi.mumm, der im Oberaargau im Auftrag der Gemeinden für die berufliche und soziale Integration arbeitsloser, sozialhilfebeziehender oder gesundheitlich beeinträchtigter Personen besorgt ist.