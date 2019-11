Zwischen Besinnlichkeit und Kommerz

Die bunten und hölzernen Kerzen am Strassenrand kurz vor Huttwil zeigen es an: Einmal mehr wird das Städtchen dieser Tage zu einem grossen Weihnachtsmarkt umfunktioniert. Es ist bereits die 24. Ausgabe, die am Mittwochnachmittag Eröffnung feiert.

Veranstalter ist der Tourismusverein Pro Regio Huttwil. Dessen Geschäftsführer, Walter Rohrbach, ist im Marktwesen bereits ein alter Hase. Es war Mitte der 1990er-Jahre nämlich die Idee des heutigen Huttwiler Gemeindepräsidenten (BDP), einen Weihnachtsmarkt nach deutschem Vorbild im Blumenstädtchen zu organisieren.