2000 Tonnen Material ins Tal transportiert

Ruck, zuck geht das. Kein Wunder, sind doch Guido Küchler, der Chef am Hundschopf, und Beat Zurflüh seit 24 Jahren an der Minschkante, zwei alterfahrene Lauberhörnler. Mit ihren Leuten haben die beiden Abschnittchefs bereits am Sonntag sämtliches Material fein säuberlich neben der Rennstrecke an der Minschkante verpackt und aufgestapelt; parat für den Helikopterflug ins Tal.