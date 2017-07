56-Jähriger stürzt in den Tod

Am Sonntag gegen 19.15 Uhr sei es in der Region Gastlosen auf dem Gemeindegebiet von Saanen zu einem schweren Kletterunfall gekommen, teile die Kantonspolizei am Montag mit. Nach aktuellen Erkenntnissen seien vier Personen in zwei Seilschaften dabei gewesen, sich im Bereich Gastlosen/Wandfluh abzuseilen, als einer der Kletterer aus noch zu klärenden Gründen in die Tiefe stürzte, heisst es weiter.

Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 56-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern stand auch das Care Team des Kantons Bern sowie ein Team der Rega im Einsatz. Dieses konnte im Rahmen des Einsatzes eine zweite Person unverletzt aus der Wand bergen. (cla)