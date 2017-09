Die Winzer kämpften mit dem Frost

Der Frost hat zugeschlagen

«Der Frost hat uns derart zugesetzt, dass wir beim Weissen keinen rechten Ertrag erzielen werden», bedauert Kaspar P. Woker von der Rebbaugenossenschaft Stampbach. Beim Roten sei es etwa die Hälfte des Jahresdurchschnittes. Auf das Rebjahr 2018 suchen er und seine Frau Teresa «engagierte Betreiber, welche die Arbeiten im Rebberg auf eigenes Risiko in Gebrauchsleihe oder Pacht übernehmen». Kelterung, Vinifizierung und Vertrieb seien sichergestellt.



«Nicht schön», meldet Simon Eberli, Rebmeister der Rebbaugenossenschaft Oberhofen. Damit meint er: «Die Hauptaugen sind erfroren und die Nebenaugen trugen so wenig, dass wir uns mit 80 bis 90 Prozent Verlust abfinden müssen.» Als schwacher Trost habe sich die Qualität dank des starken Laubes «leicht überdurchschnittlich entwickelt».

Kurz hält sich Martin Stähli, Präsident der Rebbaugenossenschaft Hilterfingen: «Bei uns ist die Ernte noch nicht beendet. Wir haben aber wegen des Frostes und des Hagelschlages einen sehr grossen noch nicht zu beziffernden Ertragsausfall».



Mit einem blauen Auge davongekommen ist der nach biologischen Grundsätzen geführte Rebbau Steffisburg. «Vom Hagel – wie er über Thun wütete – wurden wir verschont», sagt Andreas Lanz, aber der Frost habe den Ertrag auf die Hälfte des Üblichen schrumpfen lassen. Dafür versprächen die zweiten Blüten eine gute Qualität.



Voll erwischt hats den Rebberg in Seftigen, wenn auch ohne Hagel. Winzer Matthias Rindisbacher, der Berns einzige Weinmanufaktur betreibt, spricht von einer Ernte von 10 und 20 Prozent. Als Beispiel erwähnt der den Cabernet, dessen Blüten nach dem ersten Frost ein zweites Mal ausgeschlagen hätten, vom zweiten Frost aber buchstäblich gekillt worden seien. «Dank Zukäufen in der Schweiz kann ich meine Kunden mit reduzierten Mengen weiter beliefern», schaut er positiv vorwärts.gls



