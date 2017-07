Ein neuer Bernahof für 13 Millionen Franken

Mehr Zimmer, aber weniger Discolärm: Im Grunde lassen sich die Pläne von Werner Schmid auf diese Formel reduzieren. Sie betreffen das Hotel Bernahof mit der dazugehörigen Diskothek Bernabar, die der Unternehmer aus dem Kanton Basel-Land 2015 von seinem Vorbesitzer Thomas Müller übernommen hat. Nun will Schmid das bestehende Hotel samt Diskothek Bernabar abreissen und an gleicher Stelle wieder neu bauen, wie aus einer kürzlich im Frutiger Amtsanzeiger veröffentlichten Baupublikation hervorgeht.

Der Besitzer begründet die radikalen Pläne mit den Lärmemissionen. «Die Kombination Hotelzimmer und Disko­thekbetrieb erfordert eine be­sondere Schallisolation», sagt er. «Eine Renovation hätte mit dem nötigen Stahlverbau zu einem Geigenkasten führen können.» Gemeint ist die Schallübertragung durch das Gebäude. Die Stahlstatik übertrage den Discobass bis in das letzte Hotelzimmer, erläutert Schmid.

Emissionen eindämmen

Also hat er sich für einen Neubau entschieden, um dabei auch den Schallschutz bei der Aussenhülle optimieren zu können. Um Lärmemissionen «erheblich» einzudämmen, soll beim Neubau die beliebte Bernabar ins Untergeschoss ziehen und dort auch eine Bühne für Liveauftritte aller Art erhalten. Schmid: «In der neuen Bernabar sollen neben Musik­veranstaltungen auch andere Künstlerauftritte, Darbietungen, Events und Seminare möglich werden.» Die multifunktionale Nutzung der neuen Bernabar-Räumlichkeiten stehe im Vordergrund.

«Damit würde Adelboden über eine für den Tourismus wichtige moderne Infrastruktur für Events aller Art verfügen», so Schmid. Die Verfügbarkeit von Innenräumen könne so künftig auch bei der Akquisition von Anlässen in Adelboden als Plan B eingebracht werden.

Verdoppelung der Kapazität

Das neue Gebäude, das auf der heutigen Parzelle entstehen soll, wird eine Länge von 30 Metern und eine Breite von 15 Metern ­haben. Es seien 38 Zimmer und 4 Familienzimmer mit insgesamt 117 Gästebetten vorgesehen, was einer Verdoppelung der heutigen Hotelkapazität entspreche, berichtet Werner Schmid.

In der Baupublikation aufgeführt ist ­zudem ein provisorisches Rezeptionsgebäude, das «später im Hotel Edelweiss definitiv realisiert» werde. «Das Hotel Edelweiss ist im längeren Zeithorizont geplant. Dies bedingt eine erfolgreiche Umsetzung des Bernahof-Projekts», erklärt Schmid.

Es sei geplant, nach der Wintersaison 2017/2018, also im April/Mai 2018, mit den Arbeiten zu starten. Der Besitzer rechnet mit rund anderthalb Jahren Bauzeit und damit einer Eröffnung zur Wintersaison 2019/2020.

Für das Projekt sei aktuell ein Budget von 12 bis 13 Millionen Franken eingesetzt. Die Einsprachefrist gegen das Baugesuch endet am 10. August. Die Bernabar könnte – an anderer Stelle im Dorf – auch während der Bauarbeiten geöffnet sein. Dazu Schmid: «Wir sind dabei, eine Übergangslösung zu suchen.» (Berner Oberländer)