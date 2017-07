Eine bronzene Überraschung zum 90. Geburtstag

Spiez Noch beherrschen Handwerker das Leben in der Schlossanlage Spiez. Doch bis zur Saisoneröffnung am 14. April werden sie den Besuchern Platz machen. Das Neuschloss prangt inwendig in neuem Glanz und nimmt einen rollstuhlgängigen Lift in Betrieb. Mehr...

Von Guido Lauper 22.03.2017