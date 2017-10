Erneut stürzt ein Jäger im Oberland in den Tod

Gleich zweimal innerhalb einer Woche musste die Kantonspolizei im Berner Oberland mit Suchhunden und mit der Hilfe der Rega ausrücken, um einen vermissten Jäger zu finden. Beide Male mit demselben tragischen Ergebnis. Am Montag vor einer Woche fand der Suchtrupp den Jäger tot in der Region Allmenalp. Der 57-Jährige war offenbar alleine unterwegs gewesen und war im Bereich Chrummi-Egge aus noch zu klärenden Gründen mehrere Meter abgestürzt.

Der am Dienstag publik gewordene Fall von Brienz gleicht jenem vor Wochenfrist in frappanter Weise. Ein 56-jähriger Jäger war auch hier alleine unterwegs. Auch er stürzte aus noch zu klärenden Gründen mehrere Meter einen steilen Hang hinunter und verletzte sich dabei tödlich, wie die Kantonspolizei am Dienstagnachmittag mitteilte. Unterwegs war der im Kanton Bern wohnhafte Schweizer im Bereich «Chumene». Dritteinwirkung kann laut Polizei ausgeschlossen werden. Ein Unfallgeschehen stehe im Vordergrund, heisst es weiter in der Mitteilung.

Der Mann war zuvor in der Region Sitschenen als vermisst gemeldet worden. An der Suchaktion waren Mitarbeiter verschiedener Dienste der Kantonspolizei Bern – unter anderem mit Personensuchhunden – beteiligt. Zudem waren mehrere Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz mit zwei Geländesuchhundeteams, Angehörige der Feuerwehr Brienz sowie Mitarbeiter der Gemeinde Brienz im Einsatz. Gefunden wurde der Leichnam schliesslich in der Nacht auf Dienstag.

