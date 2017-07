Gegessen und dann abgehauen

Vier junge Leute im Alter von circa 20 bis 25 Jahren – drei Frauen und ein Mann – lassen es sich am Sonntagabend auf der Terrasse des Hotel-Restaurants Chemihütte gut gehen. Zwei geniessen ein Fondue, zwei andere langen sonst zu. An der Qualität des Essens beanstanden sie nichts, erzählt Geschäftsführerin Monika Lehmann.

Der Mann äussert sich lediglich zum Preis: Er hatte gemeint, das Fondue koste 24 Franken für zwei Personen – also 12 Franken pro Person. Und nun sind 48 Franken auf dem Kassenzettel aufgeführt. Monika Lehmann präzisiert: «Ein Fondue wird ab 2 Personen serviert und kostet 24 Franken pro Person.»

Plötzlich nicht mehr da

Der junge Mann – vom Typ her ein Südländer, der wie zwei der Frauen perfekt Schweizerdeutsch spricht – kündigt an, kurz rauszugehen. Als das Servierpersonal einkassieren will, ist der Mann nicht mehr da. Die drei Frauen – eine davon sprach englisch ­– sind schon vorher aufgebrochen.

Alle vier werden zwischen 20.30 und 21 Uhr nicht mehr gesehen. Offensichtlich handle es sich um ein kleines schwarzes Auto, das weggebraust sei, wie Monika Lehmann vermutet. Ein Autokennzeichen hat aber niemand vom Team registriert.

«Das war gewollt»

Und so muss sich der beliebte Ausflugsbetrieb die 164.70 Franken wohl ans Bein streichen. Die Hoffnung, dass die vier jungen Leute zurückkehren, schätzt Lehmann als klein ein. «Das war gewollt», sagt sie. Der Frust beim Team und bei ihr sitzt am Sonntagabend tief. «Ich war hässig». Sie lässt in einem Facebook-Eintrag Dampf ab: «Mir chrampfe dr ganz Tag u müesse üs so Frächheite la gfalle.»

Sie will damit auch die Mitbewerber warnen, dass sie aufmerksam bleiben in diesen Tagen. Der entgangene Betrag wird dem Servierpersonal erlassen. Die Chemihütte übernimmt den Ausfall und wird wohl auf eine Anzeige gegen unbekannt verzichten. (sp/BO)