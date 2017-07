IG stellt sich gegen «Direttissima»-Variante

Die Bergbahnen Adelboden AG (Baag) will 23 Millionen Franken in den Sillerenbahn-Neubau investieren. Dieser soll direkt von Oey auf Sillerenbühl führen – die Fahrzeit wird um 14 Minuten auf 11 Minuten verkürzt. Die Inbetriebnahme soll im Winter 2022 sein. Diesen Plan machte die Baag am 17. Juli publik.

Was das Bahnunternehmen zu jenem Zeitpunkt verschwieg, war, dass sich eine zehn Parteien umfassende Gegnerschaft aus Anwohnern und Liegenschaftsbesitzern aus dem Gebiet Gilbach unter dem Namen IG Pro Gilbach in einem Brief vom 11. Juli an die Baag kritisch zu deren favorisierter Variante «Direttissima» geäussert hatte.

«Vollkommen ungenügend»

Die Interessengemeinschaft wirft dem Bergbahnunternehmen unter anderem vor, die Verträglichkeit bezüglich Landschaft und für die Bewohner des Gebietes Gilbach «vollkommen ungenügend berücksichtigt zu haben». Die geplante Expressbahn auf Silleren verschärfe zudem das Problem des Verkehrsstaus auf Silleren, weil auf engstem Raum die Gäste aus drei Bahnen aussteigen müssten.

Zudem sei bei der Kostenschätzung nicht eingerechnet, auf wie viel sich der finanzielle Aufwand für einen späteren Ersatz der Sektion Bergläger–Glis belaufen werde und welcher Betrag für die Entschädigungen der Grundeigentümer (Wertverminderung Liegenschaften) vorgesehen sei. Als weiteren Kritikpunkt nennt die IG das «komplette Durchschneiden» des Naturgebietes Gilbach, das die «Direttissima»-Variante vorsehe, denn die Bahn führe «nahezu vor sämtlichen Häusern» durch. Dies sei «rücksichtslos und wird vollständig abgelehnt». Einer Seilbahn durchs Gilbach würde die IG nur bei einer «deutlich rücksichts­volleren» Linienführung zu­stimmen.

Nichts anfangen kann die IG mit dem Argument der Baag, dass die bestehende Bahn auch deshalb ersetzt werden muss, weil seitens der Jungfraubahn mit deren geplanter V-Bahn zusätzliche Konkurrenz erwartet wird. Von diesem «spektakulären Wettrüsten auf den Schultern langjähriger Gäste und Investoren» distanziere man sich in aller Deutlichkeit, hält Pro Gilbach weiter fest. Gescheiter sei es, mit dem Ersatz der Sillerenbahn zuzuwarten und mit den Bundesstellen zwecks Konzessionsverlängerung Kontakt aufzunehmen.

Die IG zweifelt

«Zweifel» hegen die zehn Par­teien an der Aussage der Baag-Verantwortlichen, wonach bei den alternativen Varianten eine Umlenkung der Seilbahn «zu aufwendig» sei. Eine «schlanke Mittelstation im Gilbach», welche hinter den Häusern zu stehen käme, könnte je nach Ausgestaltung einen «Mehrwert für den Dorfteil» bedeuten, kommt die IG zum Schluss.

Offener Brief an Baag

So weit ein Auszug aus dem Brief vom 11. Juli, der laut der IG weiterhin unbeantwortet sei. Gestern nun doppelte die Interessengemeinschaft nach und bekräftigt den Widerstand gegen das Bahnprojekt in einem offenen Brief – welcher der Redaktion vorliegt – an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Baag. Die Liegenschaftsbesitzer deuten das Schweigen der Bergbahnbetreiber dahingehend, dass «die Baag unsere Anregungen, Bedenken und Vorbehalte nicht ernst nimmt, totschweigt oder marginalisiert und das Projekt rücksichtslos durchdrücken will».

Vorwürfe zurückgewiesen

Diese Vorwürfe wies der Direktor der Bergbahnen Adelboden AG, Markus Hostettler, gestern auf Anfrage «vehement zurück» und gewährte der Redaktion Einsicht in den Mailverkehr zwischen dem Bahnunternehmen und der IG. So hat der Direktor mit einer Mail vom 13. Juli an die IG deren Schreiben quittiert und Folgendes festgehalten: «Wir versichern Ihnen, dass wir das Schreiben genauso wie die Reaktionen aus den Infoanlässen für die direkt betroffenen Grundeigentümer in unsere Überlegungen einbeziehen werden.» Es treffe also keineswegs zu, dass die Baag keine Reaktion gezeigt habe, sagte Ho­stettler. Die vom Projekt betroffenen Grundeigentümer seien vorgängig informiert worden.

Ferner habe es Ende Juni ein Treffen mit Vertretern der IG, dem Baag-Verwaltungsratspräsidenten und dem Gemeindepräsidenten gegeben. Derzeit sei man daran, Termine für die Gespräche mit Vertretern der Fachstellen und Umweltverbände zu finden. «Wir haben bezüglich des Projektes ein sauberes Vorgehen definiert, und daran halten wir uns», sagte Hostettler. (Berner Oberländer)