Jahr eins nach Durrer: Die Arztpraxis läuft weiter

Gross war der Schock im Berner Oberland, nachdem der populäre Gebirgsarzt Bruno Durrer in Indonesien nach einem Tauchgang infolge eines Herzstillstands verstorben ist. In diesem ersten Jahr nach Durrer hat Barbara Wijker die Führung und die medizinische Leitung der Praxis im Lauterbrunner Dokterhuus übernommen.

«Sie war schon vor Brunos Tod über ein Jahr bei uns in der Praxis tätig und hat auch die Helikopterrettungen abgedeckt. Sie ist nach wie vor bei der Air-Glaciers als Notärztin eingeteilt», teilt seine Witwe Susanne Durrer auf Anfrage mit. «Seit Anfang Dezember arbeitet auch ein junges Ärztepaar in der Praxis mit, womit wir genügend Personal haben, um auch die Aussenpraxis in Mürren während des kommenden Winters zu betreiben.»

«Auch ein Freund»

Aus der Sicht von Corinna Schön als Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Gebirgsmedizin (SGGM) war der unerwartete Tod von Bruno Durrer «international ein grosser Verlust. Für uns war er nicht nur ein Vorbild, sondern auch ein Freund; und für mich persönlich ist mit ihm der Mann gegangen, der mich in die Gebirgsmedizin eingeführt hat. Ohne ihn wäre ich wohl nie dazu gekommen», so die Berner Forensikerin. «Beim Jahreskongress der internationalen Kommission für Alpine Rettung vom Oktober in Andorra gedachten wir Bruno Durrers mit einem Rückblick auf sein Schaffen und einer Schweigeminute», sagt Schön.

Der Berg-Luftrettungspionier

Bruno Durrer wurde 63-jährig und hinterliess seine Ehefrau Susanne und drei erwachsene Kinder. Der gebürtige Goldauer gilt als Initiant und Architekt der Luftrettung im Lauterbrunnental. Als Mitbegründer und langjähriger Präsident der SGGM verlegte er als erster die medizinische Erstversorgung direkt an die Unfallorte am Berg, statt die Patienten zunächst ins Tal zu fliegen.

Viele seiner Entwicklungen gelten heute in der nationalen und interna­tionalen Bergrettung als Standard. Als allerorts beliebter Hausarzt baute ­Durrer die medizinische Notfall- und Grundversorgung im Lauterbrunnental auf. So eröffnete er vor acht Jahren in Mürren als erster Oberländer Arzt eine Aussenpraxis. Durrer war praktisch rund um die Uhr auch gesellschaftlich und sozial für die Bürger im Tal und das Bergrettungswesen da. (Berner Oberländer)