Jazz Band sorgte für Höhepunkt

Zuerst sei die Jazzlounge 1920 von Danny Hertach mit ihrer Roaring Twenties Show erwähnt. Diese überzeugte vor allem mit der Stepptanz-Weltmeisterin Ursina Meyer aus Zürich und dem Geschwisterpaar Sophia und Doris Lamos aus Prag. Diese beiden Sängerinnen, welche ihre Garderobe ständig wechselten, vermochten auch das teilweise ältere Publikum zu überzeugen. Die Bläser, angeführt vom Posaunisten Valerio Lepori, sowie die hochschwangere Violinistin Rachel Wieser sorgten für das berühmte i-Tüpfchen.

Mit Klasseklarinettist

Für den musikalischen Höhepunkt des Tages sorgte dann die New Orleans Jazz Band of Colo­gne, die ehemalige Maryland Jazz Band, welche schon mehrmals an der Lenk aufgetreten ist. Durch das Konzert führte der Klasseklarinettist John Defferary mit viel Witz.

Der im Taunus lebende Engländer, welcher früher bei Chris Barber, Papa Bue und Trevor Richards spielte, führte die seit dem Tod vor zwei Jahren von Bandleader Gerhard «Doggy» Hund umgebaute und mit dem Belgier Bruno van Acoleyer (Trompete/Gesang) und dem Holländer Bart Brouwer (Posaune/Gesang) verstärkte Formation zu Höhepunkten.

Unterschiede erklären

Köstlich waren seine Versuche, die Unterschiede zwischen Engländern und Schweizer Engländern zu erklären. Bandleader Reinhard Küpper (Schlagzeug/Gesang) war mit dem Konzert sehr zufrieden: «Mit unserer Musik trafen wir den Nerv des Publikums auf dem Kronenplatz. Wir hatten viel Spass und vermochten diesen auch weiterzugeben. Vor einer Woche spielten wir in Davos und werden nun bis zum 28. Juli in Duisburg unsere neue CD einspielen. Dann folgen mehrere Konzerte im Rheinland.» Küpper wäre glücklich, bald wieder an die Lenk eingeladen zu werden. (Berner Oberländer)