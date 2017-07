Maritimes Flair am Kanal

«Wir wollen unseren Gästen ein schönes maritimes Erlebnis bieten in dem kleinen Hafen von Interlaken-West. Das Konzept des Bistros Pier One lehnt sich an eine Strandbar an», sagte Florian Dübendorfer vom Schiffscatering Thunersee, das zur SV Group gehört.Am Donnerstag wurde das neue Bistro Pier One im zuvor ­ungenutzten Wartesaal des denkmalgeschützten Gebäudes an der Kanalpromenade 1 eröffnet. Ramon Hediger umrahmte den Anlass mit Musik.

Treffpunkt mit Abendsonne

«Die gemeinsame Idee zum Projekt hatten die BLS und das Schiffscatering Thunersee», so Dübendorfer. Entstanden ist ein schmuckes Bistro im maritimen Stil mit Blick aufs Wasser. Im Angebot sind frische Glace, Barista-Kaffee, Snacks, Hot Paninis und Süsses wie etwa hausgemachte Cremeschnitten. Eine eigene Küche hat das Bistro jedoch nicht.

Gastgeber des kleinen Selbstbedienungslokals mit sieben Stehplätzen innen und fünfzig Sitzplätzen aussen ist Zeljko Ilic. Die Uniformen der Crew und das Logo des Pier One sind in maritimem blau und weiss gehalten. «Unser Zielpublikum sind Schiffsreisende, Wanderer, Gäste und Einheimische. Das Bistro ist ein toller Ort, um bei einem Feierabendbier oder Prosecco den Tag ausklingen zu lassen», so Dübendorfer.

Zudem geniesst das nach Westen ausgerichtete Lokal, das täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet hat, lange die Abendsonne. Dübendorfer: «Wir beobachten nun, wie es läuft, und können die Öffnungszeiten allenfalls anpassen. Denn wir haben die Bewilligung bis Mitternacht.» Die Saison gehe von April bis Oktober, im Winter sei das Bistro zu. (Berner Oberländer)