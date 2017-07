«Respekt und eine Portion Humor»

Spiez Im Herbst ist die Er­öffnung des Spiezer Dorfladens mit einheimischen Produkten am Kronenplatz vorgesehen. Die IG unter dem Patronat der Spiez Marketing AG will ein Projekt umsetzen. Mehr...

Spiez Die Projektgruppe hält an einem Spiezer Dorf­laden fest. Nachdem die Realisierung im Heinigerhaus nicht zustand kam, haben sie ein neues Lokal im Visier. Mehr...

Spiez Noch fehlt zum Projekt Dorfladen im Neubau an der Oberlandstrasse in Spiez ein letzter Teil an Kapital. Das Team ist trotzdem überzeugt, dass das Angebot mit vorwiegend regionalen Angeboten Schwung ins Spiezer Gewerbe bringt. Mehr...