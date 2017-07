Roschi siegt mit Punktemaximum

Die Überlegenheit von Ruedi Roschi am Sonntag am Ramslauenen-Schwing-und-Älplerfest war so klar, dass er bereits nach fünf Gängen als Festsieger feststand. Da der Punktevorsprung von Roschi vor dem Schlussgang satte 2 Zähler betrug, entschloss sich das Einteilungskampfgericht dazu, die übrigen Schwinger ausschwingen zu lassen, um so den Gegner von Roschi für das finale Duell zu ermitteln.Schliesslich war es der Gast ­Dominik Schmid, der sich mit einer Maximalnote gegen den Gstaader Philipp Aellen die Qualifikation für den Schlussgang holte.

Kurzfristige Teilnahme

Roschi entschloss sich kurzfristig am Fest in Reichenbach teilzunehmen. «Da ich im Frühjahr verletzt war, brauche ich gemäss der neuen Regelung noch drei Regionalfeste, um im nächsten Jahr eventuell als Gast ein auswärtiges Kranzfest bestreiten zu können», erklärte Roschi. «Dieser Sieg ist natürlich sehr gut für das Selbstvertrauen und die beste Motivation für den am nächsten Sonntag stattfindenden Brünig-Schwinget.»

Spannende Zweikämpfe

Hinter dem souverän auftretenden Roschi entwickelte sich ein hochspannender Wettkampf um die vorderen Ranglistenplätze. Dabei zeigten die hoffnungsvollen Nachwuchstalente einmal mehr, dass im Berner Oberland hinter den Spitzenschwingern eine starke junge Mannschaft heranwächst. Schwinger wie Patrick Gobeli, Philipp Aellen, Jan Wittwer oder Luca Vögeli stehen kurz vor dem Durchbruch zur allgemeinen Spitze und werden beim dazu nötigen Wettkampfglück mit Sicherheit positiv von sich hören lassen.

Grosser Rückstand

Am Ende teilten sich mit dem Schlussgangverlierer Dominik Schmid, Michael Leuenberger und Patrick Gobeli drei Schwinger den zweiten Rang. Alle drei wiesen jedoch mit zwei gestellten Gängen und vier Siegen einen Rückstand von satten 2,50 Zählern auf den überlegenen Festsieger auf.

Junge mit starkem Auftritt

Gut in Szene setzen konnte sich Philipp Aellen: Der 19-jährige Gstaader musste nebst vier Siegen einzig gegen die beiden Schlussgangteilnehmer eine Niederlage akzeptieren. Gar ohne Niederlage beendete der blutjunge Hasliberger Kevin Steudler das Schwingfest. Der talentierte Nachwuchsschwinger musste jedoch nebst zwei Siegen vier gestellte Gänge akzeptieren.

Mit den Namensvettern Josias und Jan Wittwer klassierten sich zwei Schwinger aus dem Amt Frutigen im gemeinsamen vierten Rang. Nie um den Tagessieg mitschwingen konnten die beiden Mitfavoriten Urs Schütz und Martin Rolli. Die beiden erfahrenen Kranzschwinger gerieten mit gestellten Gängen weit ins Hintertreffen. (Berner Oberländer)