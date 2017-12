Start auch im wohl kleinsten Gebiet

Am Freitagnachmittag tummeln sich erstmals in diesem Winter meist Kinder am 300 Meter langen Trainingslift auf dem Skigelände von Scheidgasse-Dani. Die Verhältnisse sind gut, die Besuchenden haben Spass und freuen sich auch auf ein Getränk zum Aufwärmen, einen Chesbrätel oder einen Hotdog am Imbisswagen.

Daniel und Beatrice von Känel machen als private Betreiber des Luckyliftes alles selber. Sie räumen Schnee für den Parkplatz, präparieren meist mit Traktor und einer Rolle die Piste. «Wenn viel Schnee fällt, leihen wir den Pistenbully beim Skilift Aeschiallmend aus», sagte Beatrice von Känel. Es kommen Kinder wie Erwachsene, Anfängerskifahrer, an den Dorflift auf rund 1000 Metern. «Und ob der Lift kontrolliert wird», sagt von Känel. Es gibt Sicherheitsvorschriften, diese würden eingehalten und regelmässig überprüft.

Der Kleinlift an der Scheidgasse, wo seit einem halben Jahrhundert grössere und kleinere Kinder weit über die Gemeindegrenzen hinaus ihre ersten Geh- respektive Gleitversuche auf Ski machen, ist von 10 bis 16.30 Uhr zu moderaten Preisen in Betrieb (Tageskarte 15 Franken für Erwachsene und 19 Franken für Kinder). Von Känels Trainingslift – diese Art Anlage wird umgangssprachlich etwa «Händschäfrässer» genannt – dreht in der 51. Saison nimmermüde seine Runden.

Eine Aeschinerin erinnert sich an die Anfänge, Gretli Michel, die frühere Wirtin des Hotels Baumgarten, weiss, wie es dazu kam: «Ernst von Känel, der Vater von Daniel, stellte 1966 das Land zur Verfügung, wir halfen bei der Finanzierung mit. Nicht immer lief der Skilift, oft lag kein oder zu wenig Schnee.» Arbeit habe es dennoch gegeben. «Oft hat es nicht rentiert, und wir mussten draufzahlen», erzählt Gretli Michel. Sie vergisst aber nicht, zu sagen, dass sie auch profitiert hätten, weil Gäste in ihrem nahen Baumgarten eingekehrt seien.

«Für ein 20-Rappen-Stück»

Alle haben für gute Bedingungen auf der Piste «träppelet», an ei­nem Campingtisch sei einkassiert worden. Von der neuen Einrichtung seien seinerzeit aber nicht alle begeistert gewesen. Sie fanden, diesen leicht geneigten Hang könne man doch zu Fuss hinaufsteigen. Ein Vater habe für das Skivergnügen gar nichts übriggehabt: «Meine Tochter kommt immer öfter zu mir und bittet mich um ein 20-Rappen-Stück für eine Fahrt auf dem Skilift», erinnert sich Gretli Michel mit einem Schmunzeln. (Berner Oberländer)