Steuererhöhung abgelehnt

Das Budget 2018 und der Finanzplan sahen so gut aus, dass der ­Gemeinderat der Gemeindeversammlung beantragte, den Steuerfuss von 1,98 auf 1,80 zu senken. «Beatenberg würde dann bei den Oberland-Ost-Gemeinden so im Mittelfeld liegen, was sicher eine Chance wäre», sagte Gemeindepräsident Christian Grossniklaus. Die Stimmberechtigten sahen es anders: Sie nahmen den Antrag von Anna Zimmermann an, den Steuerfuss bei 1,98 Einheiten zu belassen. Sie sprach von Verpflichtungen, welche die Gemeinde gegenüber dem Kanton noch hat, und davon, dem nächstes Jahr zu wählenden Gemeinderat nicht von vornherein den Handlungsspielraum komplett zu beschränken. In anderen Voten wurden Aufgaben aufgezählt, welche auf die Gemeinde zukommen, wie Hallenbadsanierung, Dorfzentrum, Schule, Skilift Hohwald.

Arnold Schmockers Antrag für eine Steuersenkung auf 1,88 Einheiten unterlag dem Antrag Zimmermann, der dann mit 62 zu 25 Stimmen doch sehr deutlich angenommen wurde. Dem Budget selber wurde mit 83 gegen 3 Stimmen zugestimmt. Die Erfolgsrechnung weist einen Umsatz von 6,78 Millionen Franken aus, im allgemeinen Haushalt wird mit einem kleinen Ertragsüberschuss gerechnet. 2018 sollen 1,9 Millionen Franken in­vestiert werden, die vor allem die Spezialfinanzierungen betreffen. Diese sind alle defizitär budgetiert.

Strassen und Eis

In Beatenberg bestehen die Adressen aus Flurnamen und Nummern der Gebäudeversicherung. Eine Spezialkommission lehnte vorerst die Einführung von ­Strassennamen ab, vor allem aus Kostengründen. Der Entscheid fällt in die Kompetenz des Gemeinderats. Mit einer Konsul­tativabstimmung, bei der es nur 11 Gegenstimmen gab, liess dieser sich nun den Auftrag erteilen, Beatenbergs Strassen benennen, anschreiben und den Häusern Nummern zuteilen zu lassen.

Alle Blaulichtorganisationen und die Post haben in Schreiben mitgeteilt, dass dies ihre Aufgaben erleichtern würde. Diskussionslos angenommen wurde der jährliche Beitrag ans Eissportzentrum Bödeli, das in Zukunft zum Re­gionalen Eissportzentrum Jungfrau wird und eine Aktiengesellschaft ist. Beatenberg, das einen Eishockey- und einen Curlingclub hat, wird Aktionär und zahlt künftig 7500 Franken jährlich für Betrieb und Werterhalt.

Alterswohnungen aufgegleist

Die vom Gemeinderat vorgelegte Neufassung des Reglements über die Mehrwertabgabe wurde von der Gemeindeversammlung zurückgestellt. Es geht vor allem um Abgaben bei Um- und Aufzonungen. Unbestritten waren die Änderungen im Personalreglement, das jüngere Mitarbeitende etwas begünstigt, und das neue Reglement zur Feuerungskontrolle. Die Planung von Alterswohnungen beim Schulhaus Schmocken ist auf guten Wegen, Verhandlungspartnerin der Gemeinde ist die Gemeinnützige Genossenschaft Alterswohnungen Beatenberg. Vorgesehen sind verschiedene Baufelder, sodass die Nutzung des Schulhauses für unbegleitete junge Asylbewerber noch weiter bestehen bleiben kann. Es bringt der Gemeinde gemäss Budget 96 000 Franken jährlich ein.

Beatenberg dachte dieses Jahr bei seinen Ehrungen vor allem an die Jugend: Ausgezeichnet wurden der erfolgreiche Jungschwinger Milo Gafner und Björn Zobrist, der die beste Matur am Gymnasium Interlaken geschafft hat, und dazu der Kameramann Geri Gafner, der in hohen Bergen und gefährlichen Gegenden im Einsatz ist. (Berner Oberländer)