Altersheime von Pro Senectute bald selbstständig

Heime bleiben erhalten

Der Verein Pro Senectute (PS) Niedersimmental, dem Politische Gemeinden, Kirchgemeinden und Frauenvereine der Region als Mitglieder angehören, bildet heute die Trägerschaft der Alters- und Pflegeheime Eigen (Faulensee) und Lindenmatte (Erlenbach).

Da PS Schweiz die Führung von Altersheimen nicht mehr als Kernaufgabe ansieht, müssen diese aus der Organisation ausgegliedert werden. «Das heisst, unser Verein wird umgewandelt», erklärte Peter Brügger. «Die beiden Heime bleiben in ihrer Substanz als eigene Firma erhalten, verlieren aber das Label Pro Senectute.»

Neuer Verein führt AG

Der neue umfirmierte Verein wird demnach Besitzer einer noch zu gründenden gemeinnützigen Aktiengesellschaft, die steuerbefreit ist und keine Dividende ausschüttet. Brügger betonte: «Das Aktienkapital wird durch die Institution gestellt, und die Heime arbeiten selbsttragend, sodass die Vereinsmitglieder – ausser einem minimen Mitgliederbeitrag von vielleicht 10 Rappen pro Einwohner zur Finanzierung der Vorstandsarbeit – keine finanziellen Verpflichtungen haben.»

Da die PS-Vereine Frutigland und Bödeli (Interlaken/Oberhasli) mit ihren vier Heimen die gleiche Organisationsform wählen, wird eine engere Zusammenarbeit möglich. «So etwa im Marketing, Rechnungs- und Personalwesen sowie beim Einkauf», erklärte Peter Brügger. «Und falls es die Marktlage dereinst erfordern sollte, wird auch ein Zusammenschluss einfacher.»

Zusätzlicher Förderverein

«Die Geschäftsstellen von Pro Senectute in Thun und Interlaken bleiben mit ihrem Angebot erhalten», informierte Geschäftsleiter Marcel Schenk. «Und wir wollen auch lokal präsent bleiben.» Zu diesem Zweck sollen Fördervereine Pro Senectute gegründet werden. Peter Brügger erklärte dazu: «Angedacht ist, dass 50 Prozent des Restvermögens der bisherigen Vereine mit Heimen und 100 Prozent des Vermögens der Vereine ohne Heim in den neuen Förderverein fliessen. Dessen Perimeter sollte mindestens das Nieder- und das Obersimmental umfassen und so ein Startkapital von gut 50'000 Franken generieren.»

Das anzustrebende Betriebsbudget von rund 20'000 Franken soll in der Folge über tiefere Mitgliederbeiträge als bisher finanziert werden. An der Frühlingsversammlung des heutigen PS-Vereins Niedersimmental soll über das Vorgehen entschieden werden. Die Umsetzung wäre dann auf den 1. Januar 2021 geplant.