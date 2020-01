Auf dem Weg zur Fünfsterne-Kuppel

Das Schweizer Team seinerseits leistete auch Vorarbeit: es hat die Umsetzung des Themas «Gastfreundschaft» besprochen und dann ein Modell seiner Skulptur für das 38. World Snow Festival geschaffen, das so aussieht, als liesse es sich unmöglich in Schnee umsetzen.

Fünf fünfzackige Sterne stehen auf je einem Zacken und neigen sich leicht zur Mitte, verschränken je zwei Zacken mit dem Nachbarstern und bilden so eine Sternenkuppel. Es ist ein perfektes Sinnbild zum Thema, das die Grindelwalder Organisatoren für dieses Jahr gewählt haben. 1820 wurde im Gletscherdorf das erste Hotel – Schwarze Adler genannt – eröffnet. 200 Jahre später steht deshalb die Gastfreundschaft der Hotellerie im Zentrum.

Von Sternen und Bären

Sterne, so fanden die vier Schweizer heraus, waren in Florenz schon im 14. Jahrhundert Zeichen für die Qualität der Beherbergung. Ihre Kuppel soll mehr sein: Sie zeigt Grindelwald als temporäre Heimat für den Gast. Ob alles so gelingt, wie es sich die zwei Bildhauer Lukas Furrer und Guido Keller und ihre beiden Mitarbeiter vorstellen, wissen sie nicht. Je nach Wärme und Schneebeschaffenheit werden sie die Zacken dicker oder filigraner gestalten müssen. «Wir wollen überraschen», sagt Guido Keller.

«Es war dieses Jahr recht schwierig, den nötigen Schnee zu beschaffen.»Remo Spieler, Leiter Product Management Grindelwald Tourismus

«Es ist von Vornherein klar, was mit unserem Werk passiert», sagt Konradin Furrer; die vorprogrammierte Vergänglichkeit der Skulptur schmerzt nicht. Alle beteiligten Teams haben sich Gedanken zum Thema Gastfreundschaft gemacht und gehen es sehr unterschiedlich an. Zum Teil abstrakt, zum Teil realistisch, philosophisch und zum Teil auch mit Augenzwinkern.

Das Team aus Italien nimmt die Swissness auf, ob ganz ernsthaft oder ein bisschen locker sei dahin gestellt: Emmentaler Käse, Berge und ein Alphorn blasender Zwerg. Zwei Mal stehen Bären im Zentrum der Skulpturen.

Vier Männer aus Alaska zeigen eine Begegnung auf dem Campingplatz, wo Gast und Ureinwohner unterschiedliche Auffassungen haben: Ein Bär demoliert auf der Suche nach Nahrung einen Wohnwagen. Das Frauenteam aus England zeigt zwei Bären, die geschützt unter einem Dach einen Fisch teilen. Am Dienstag, dem zweiten Arbeitstag, schlummerte noch vieles im Schneekubus, was am Freitag in farbiges Licht gerückt werden wird.