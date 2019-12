Bei 17'800 Skifahrern ist künftig Schluss

Kessler, der Direktor der Jungfraubahnen, gab die Begrenzung in einem Interview mit dem «SonntagsBlick» bekannt. Diese Absicht gründe nicht nur auf Überlegungen des Umweltschutzes, sondern auch auf solchen des Marketings, sagte er. Je knapper ein Gut sei, desto wertvoller sei es. «Wir setzen auf Topqualität», betonte er.

Das Thema ist bei den Jungfraubahnen nicht neu: Schon seit 2009 begrenzen sie die Zahl der Gäste auf dem Jungfraujoch. Maximal 5500 Personen können heute pro Tag das Ausflugsziel besuchen. So soll verhindert werden, dass an Schönwettertagen in den Zügen hinauf aufs Joch und auf dem Jungfraujoch selber das Gedränge zu gross wird.

Wie viele Skifahrer sind es?

Die Begrenzung wird in den Skigebieten Grindelwald-Wengen und Grindelwald-First zur Anwendung kommen. Das sagte Kathrin Naegeli, Mediensprecherin der Jungfraubahnen, am Sonntag auf Anfrage. Die Beschränkung auf 17'800 Personen soll in einem Jahr eingeführt werden, zu Beginn der Saison 2020/2021, wenn der neue Eigerexpress vom Terminal Grindelwald zur Station Eigergletscher eröffnet wird. «Bei einem guten Skitag gehen wir von 15'000 bis 16'000 Skifahrern aus», so Kessler.

Im Winter 2017 habe man an einem absoluten Spitzentag einmal 20'300 Ersteintritte gezählt. «Das ist zu viel. Der Skifahrer soll ausreichend Platz auf der Piste vorfinden.» Mit der Limitierung gehe es darum, den Leuten Qualität zu bieten, sagte Kessler weiter. Die Gäste sollten das Erlebnis geniessen können.

Wie der Jungfraubahnen-Chef weiter erklärt, hätte es in den letzten Wintern «einzelne Tage» gegeben, in welchen für die Gebiete Grindelwald-Wengen und First «ausverkauft» vermeldet worden wäre. Laut Kathrin Naegeli wird die Regulierung bei den Tagesgästen greifen, die Abonnementsbesitzer werden nicht betroffen sein. «Wir werden in der ersten Saison sehen, wie sich die Gäste verteilen, und je nachdem werden wir bei der Limitierung Anpassungen vornehmen», ergänzte sie.