Bundesrat, Efta-Vater und Ehrenbürger

Hans Schaffner kam 1908 in Interlaken zur Welt und wuchs in Unterseen auf. Von seinem Vater erbte er das Aargauer Bürgerrecht und die Vorliebe für den Kanton Aargau, seinen späteren Wohnkanton. Nach der Schulzeit in Unterseen und Interlaken studierte der Jüngling am Gymnasium Burgdorf. Als Jurist wechselte er in die Direktion des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit und wurde zu den Vorbereitungsarbeiten für die Kriegswirtschaft eingesetzt.