Das Autohaus Pichler geht in neue Hände über

Das Autohaus Pichler an der Gsteigstrasse in Feutersoey. Quelle: Google Streetview.

Das bekannte Autohaus Pichler mit den Marken Mercedes-Benz, Porsche und Bugatti geht per Anfang 2020 in neue Hände über. Neuer Besitzer ist der Basler Unternehmer Beat Imwinkelried, welcher die Traditionsfirma im Saanenland per 1. Januar 2020 übernimmt.