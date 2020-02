Der Eisbärenverein feiert Jubiläum Der Theaterverein Hasliberg bringt «Z’Jubiläum» auf die Bühne. Ein unterhaltsamer Abend, Eisbären werden aber keine gerettet. Anne-Marie Günter

Die beiden Bardamen versuchen sich im Hause Tobler wenig erfolgreich als Hausangestellte. Foto: Anne-Marie Günter

Die Trachtengruppe Kandersteg, die Theatergruppe Boltigen, der dramatische Verein Niederglatt, die Theatergruppe Bünifäger Frauenkappelen, der Gemischte Chor Niederbipp: Sie alle verbindet, dass sie das Stück «Z’Jubiläum» von Dieter Gygli aufgeführt haben. Seit Samstag ist auch der Theaterverein Hasliberg dabei, der die grosse Bühne im Hasliberg-Congress-Saal in die Wohnstube des Ehepaars Tobler verwandelt.

Franz Tobler und Kollege Markus treffen sich jeden Mittwoch in einem Verein. Ein Verein, der heute angesichts des schmelzenden Polareises wohl nötiger wäre denn je: Es geht um den Schutz der Eisbären. 25 Jahre sind die Freunde engagiert bei der Eisbärenrettung, und Ehefrau Gerda Tobler hat die Idee, eine grosse Jubiläumsfeier zu veranstalten. Nur: Den Verein gibts nicht. Franz und Markus verbringen die Vereinsabende in der Blue-Island-Bar, wo die Bardamen nett und offenherzig sind.

Gerda und der Star-Stripper

Im Wohnzimmer von Toblers geben sich in der Folge Gerda, die Dorfklatschbase Norma, der Kommissar Kurt Kammer, die beiden Bardamen, deren Etablissement abgebrannt ist, und die Assistentin der einheimischen Chippendales-Bar Testosteron die Klinke in die Hand. Gerda hat nämlich am Jassabend mit Freundinnen einen Abstecher dorthin gemacht und einen Abend mit dem Star-Stripper gewonnen. Sie soll werbewirksam im Lokalfernsehen porträtiert werden.

Es ist leichte Theaterkost, angerichtet für einen vergnüglichen Abend. So ein bisschen über die Grenze des eigenen Schlafzimmers hinausschielen, schlagfertige Ehefrauen, heisse Höschen und Gerüchteküche gehören zu nicht unbedingt innovativen, aber in vielen Varianten bewährten Zutaten für ein Theatermenü. Der Theaterverein Hasliberg richtet es in einer sorgfältig gestalteten Kulisse gut an. Er setzt, auf Haslideutsch und im Obwaldner Dialekt, die Wortspiele des Autors stimmig um. Mit gut verteilten Rollen.

Erstaunlich ist, wie die Mitspielerinnen sich verwandeln, allen voran Barbara Schild und Claudia Schaad als Bardamen. Wer ihr Foto auf dem Theaterprospekt sieht, würde nie denken, dass sie unter den wilden Frisuren und in den schrillen Kleidern der Barbesitzerin Lisa und ihrer Mitarbeiterin Tanja stecken. Mit Kathrin Willi hat der Verein eine Top-Klatschtante, die bis in die hinterste Sitzreihe perfekt zu verstehen ist, selbst wenn sie flüstert.

Die beiden Freunde, gespielt von Franz Anderegg und Markus Gebert, sind besonders gut, wenn sie zur Hausarbeit verdonnert werden, und Heidi Blatter spielt die gutgläubige Gerda stimmig. Regisseur Martin Bolliger sorgt für den nötigen Drive beim Auf- und Abtreten der Protagonisten.

Zurück zu den Eisbären: Cornelia Fuhrer und Anneliese Schaad sorgen mit ihrem Team für eine zum Stück passende Verpflegung. Auf den Bartischchen schwimmen kleine Eisbären auf blauen Servietten, und es gibt als Spezialität ein Bärentatzen-Zitronen-Sorbet.

Weitere Vorstellungen: Mittwoch, 19., Freitag, 21., und Samstag, 22. Februar um jeweils 20.15 Uhr.